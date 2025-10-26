قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بسوهاج
"إنجاز 50 عاما في 10 سنوات": مدبولي يكشف حجم القفزة في البنية التحتية
تحقيقات وملفات

بعد زيادة 240 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025

إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ليحافظ عيار 21 — الأكثر تداولًا في السوق المحلي — على مكاسبه الأخيرة البالغة نحو 30 جنيهًا للجرام، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات الأحد

حافظت أسعار الذهب المحلية على مستوياتها التي أنهت بها تعاملات السبت، دون تغييرات تذكر في مختلف الأعيرة، وذلك دون احتساب مصنعية أو ضرائب، وجاءت الأسعار وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل 6342 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: بلغ 5550 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: وصل إلى 4757 جنيهًا للبيع.
  • الجنيه الذهب: سجّل 44,400 جنيهًا للبيع.

هذا الاستقرار يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة الطلب بالسوق المحلي بعد موجة من الشراء خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسعار، وسط ترقّب من التجار والمستهلكين لأي تغييرات في الأسعار العالمية خلال الأيام المقبلة.

الذهب عالميًا.. تراجع محدود بعد أسبوع مضطرب

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب الفوري اليوم عند مستوى 4118.29 دولار للأوقية، منخفضًا بنسبة 0.2% عن آخر جلسة، بعد أن فقد أكثر من 3% من قيمته خلال الأسبوع، في ظل عمليات بيع لجني الأرباح.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتغلق عند 4137.8 دولار للأوقية.

ورغم هذا التراجع الأسبوعي، لا يزال الذهب محافظًا على مكاسبه السنوية التي تجاوزت 55%، مدعومًا بعوامل عدة أبرزها:

تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية في مناطق مختلفة من العالم.

الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطياتها.

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الأول من 2026.

الفضة والمعادن النفيسة الأخرى

شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً مشابهًا، إذ انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 48.65 دولار للأوقية متجهة نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 6%.

كما تراجع البلاتين بنسبة 1% ليسجل 1608.77 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنحو 0.5% إلى 1450.05 دولارًا للأوقية.

قراءة في المشهد العام

استقرار أسعار الذهب محليًا، رغم التراجع العالمي، يعكس توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب في السوق المصري، مدعومًا بعوامل داخلية تتعلق بتغيرات سعر الصرف وحركة الدولار.

ويرى خبراء أن السوق قد يشهد تحركات جديدة مع اقتراب نهاية الشهر، خاصة إذا استمرت التقلبات العالمية في أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل الذهب — كالمعتاد — الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي.

الذهب أسعار الذهب عيار 21 عيار 18

