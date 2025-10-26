الفارسة لارا سكاكيني تحصل على الجنسية وتعلن تمثيل مصر بدلاً من ألمانيا

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفارس العالمي أندريه سكاكيني، الإيطالي الجنسية والمصري الأصل، والد الفارسة لارا سكاكيني، التي أعلنت رسميًا اختيارها تمثيل مصر بدلًا من ألمانيا في البطولات الدولية للفروسية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، لبحث سبل دعم وتطوير رياضة الفروسية المصرية خلال الفترة المقبلة.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بانضمام لارا سكاكيني إلى قائمة الفرسان المصريين وحصولها علي الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة والاتحاد المصري للفروسية سيقدمان كل أوجه الدعم والرعاية لها ولجميع اللاعبين المصريين الموهوبين من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقالت لارا سكاكيني: "ما رأيته من تطور ودعم للفروسية المصرية كان مدهشًا، وشعرت بالفخر عندما علمت بمدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وبالرياضيين في مختلف المجالات، وهو ما شجعني على اتخاذ قراري النهائي بالعودة لتمثيل مصر".

وخلال اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بزيارة الفارس أندريه سكاكيني إلى القاهرة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برياضة الفروسية وتعمل على دعم المواهب المصرية في هذا المجال العريق الذي يرتبط بالهوية والتراث المصري الأصيل.

وتناول اللقاء الحديث حول مسيرة أسرة سكاكيني في عالم الفروسية، حيث عبّر أندريه عن فخره بأصوله المصرية، مؤكدًا حرصه على أن تمثل ابنته لارا سكاكيني مصر في البطولات الدولية المقبلة بعد أن كانت تشارك باسم ألمانيا، وهو ما يعد رسالة قوية تؤكد مكانة مصر في قلوب أبنائها في الداخل والخارج، واستمرار ريادتها في مختلف المجالات الرياضية.

وتُعد لارا سكاكيني من الفرسان الصاعدين الواعدين في رياضة الفروسية، إذ يُتوقع لها مستقبل مشرق بفضل موهبتها اللافتة وتدريبها تحت إشراف والدها أندريه سكاكيني، الذي سبق أن مثّل مصر في أربع دورات أولمبية وثلاث بطولات عالم، مما يجعل تجربتها امتدادًا لإرث عائلي مصري عريق في رياضة الفروسية.