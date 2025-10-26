قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياحي: افتتاح المتحف الكبير تتويج لسلسلة نجاحات مصرية متكاملة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن الحدث المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير لا يمكن اختزاله في كونه مجرد افتتاح لمتحف، بل هو حدث عالمي وثقافي من الدرجة الأولى يبعث برسائل قوية للعالم أجمع عن نهضة مصر الحديثة.

أوضح البطوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذا الحدث الضخم يأتي ضمن سياق أوسع من التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة. وربط البطوطي بين الحدث الثقافي والنجاحات الأخيرة للسياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى أن أصداء مؤتمر السلام الذي عُقد في شرم الشيخ لا تزال تتردد في أوساط السياح الأجانب، مستشهداً بواقعة حديثة مع فوج سياحي أمريكي كان أول سؤال لهم فور وصولهم المطار عن المؤتمر.

وأضاف أن المشهد الحالي هو حلقة في سلسلة من الفعاليات العالمية الناجحة التي نظمتها مصر، والتي "تربط المشاهد ببعضها" في صورة متكاملة. وذكّر بالنجاح الباهر لفعاليات سابقة مثل موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش، والتي تابعها العالم بأسره وأظهرت قدرة مصر على تنظيم أحداث عالمية المستوى.

وشدد البطوطي على أن هذه النجاحات الثقافية تسير بالتوازي مع تطور هائل في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد. وللتدليل على دقة الاهتمام بالتفاصيل، ضرب مثالاً بأعمال التطوير في معبد إسنا، حيث تم تركيب مصعد كهربائي لتمكين كبار السن من زيارة المعبد والاستمتاع به بسهولة، وهو ما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى جعل السياحة في مصر تجربة ممتعة ومتاحة للجميع.

واختتم البطوطي حديثه بالتأكيد على أن كل هذه الجهود، من الدبلوماسية إلى الثقافة والتطوير، تصب في مكان واحد لترسم صورة مشرقة لمصر، وتجعل من افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية عن حاضر مصر ومستقبلها الواعد.

المتحف المتحف المصري الكبير المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

إخراج الزكاة

كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الزوجة

تكريم للمرأة.. أستاذ بالأزهر يوضح معنى حديث "خلقت من ضلع أعوج"

مجالس الإفتاء الاسبوعية بالمحافظات

دار الإفتاء تتناول في مجالسها بالمحافظات موضوع حفظ النفس وصيانتها في الشريعة الإسلامية

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد