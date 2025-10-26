عزت زين يكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركته في احتفالية وطن السلام

أعرب الفنان عزت زين عن سعادته و فخره بالمشاركة في الاحتفالية الوطنية الكبرى مصر وطن للسلام التي أُقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة.

وأكد عزت زين، في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري أن التحضيرات للعرض استغرقت أكثر من أسبوع، وجرت على قدم وساق لضمان خروج العمل بالشكل اللائق بأهمية الحدث.

وقال عزت زين: "كانت هناك رهبة كبيرة شعرنا بها جميعاً على خشبة المسرح نظراً لأهمية المناسبة والحضور المهيب، لكن بمجرد أن بدأنا العرض، تبددت تلك الرهبة وتحول الشعور إلى دفء كبير بفضل تفاعل الجمهور والاستقبال الرائع."

شارك الفنان عزت زين في العمل مجسداً دور الأب الذي ينصح ابنه ، الذي يجسده (الفنان نور النبوي) بأهمية الجيش المصري ودوره في حماية الوطن، مستعرضاً له ذكرياته وتجربته أثناء فترة خدمته العسكرية.

وأشاد زين بـمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفاً إياها بأنها "صرح عظيم يمتلك إمكانيات فنية وتقنية هائلة، وقادر على استضافة احتفاليات ضخمة تليق بمصر."

واختتم حديثه قائلاً: "الحمد لله العرض كان أكثر من رائع، وشرف كبير أن يشاهده العالم كله في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي."