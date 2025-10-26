أبو الغيط: كيسنجر قال السادات تجاوز تأثيره الإنسانية

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق كيسنجر كان يحترم الرئيس السادات بشدة، ولذا كتب قبل وفاته بعامين كتاب بعنوان (القيادة) عن 6 شخصيات تعرف عليهم خلال فترة عمله، وقال عن الرئيس السادات: معظم الشخصيات تركوا بصمات على بلادهم والسادات تجاوز تأثيره الإنسانية.

حقق لمصر كامل أهدافها

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كيسنجر قال إن السادات حقق لمصر كامل أهدافها في حرب أكتوبر 73، مشيرًا إلى أنه كان يتابع جيدا أحاديث الرئيس السادات ويسأل الفريق أول أحمد اسماعيل.. ما خطتك في العملية العسكرية القادمة؟.

واستكمل السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفريق أول أحمد إسماعيل أكد على توجيه أقوى ضربة للعدو وتدمير خط بارليف.

وواصل أن جيل قادة حرب أكتوبر كانوا من الشباب تقريبًا أكبرهم سنا 55 عامًا وآخرين في الثلاثينيات من عمرهم وهم قادة وحدات عسكرية صغيرة.

واختتم أبو الغيط أن الفريق أول أحمد إسماعيل قال: سنتصدى للضربات الإسرائيلية وسنوقف القتال بعد الحصول على شريحة من الأرض تصل لـ 15 كيلو في سيناء.