توك شو

أبو الغيط: جيل قادة حرب أكتوبر كانوا من الشباب.. أكبرهم سنا 55 عامًا

محمد البدوي

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن جيل قادة حرب أكتوبر كانوا من الشباب تقريبًا أكبرهم سنا 55 عامًا وآخرين في الثلاثينيات من عمرهم وهم قادة وحدات عسكرية صغيرة.

وكشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق كيسنجر كان يحترم الرئيس السادات بشدة، ولذا كتب قبل وفاته بعامين كتاب بعنوان (القيادة) عن 6 شخصيات تعرف عليهم خلال فترة عمله، وقال عن الرئيس السادات: معظم الشخصيات تركوا بصمات على بلادهم والسادات تجاوز تأثيره الإنسانية.

حقق لمصر كامل أهدافها

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كيسنجر قال إن السادات حقق لمصر كامل أهدافها في حرب أكتوبر 73، مشيرًا إلى أنه كان يتابع جيدا أحاديث الرئيس السادات ويسأل الفريق أول أحمد اسماعيل.. ما خطتك في العملية العسكرية القادمة؟.

واستكمل السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفريق أول أحمد إسماعيل أكد على توجيه أقوى ضربة للعدو وتدمير خط بارليف.

واختتم أبو الغيط أن الفريق أول أحمد إسماعيل قال: سنتصدى للضربات الإسرائيلية وسنوقف القتال بعد الحصول على شريحة من الأرض تصل لـ 15 كيلو في سيناء.

جامعة الدول العربية الخارجية وزير الخارجية الأمريكي السادات الرئيس السادات

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

