أحمد أبو الغيط: تل أبيب هي المستفيدة مما حدث في المجتمعات العربية من 2011

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن إسرائيل تهز المجتمعات العربية بإستغلالها دعوات الثورة مستمرة والعدل والهدف الحكم، حيث إن تل أبيب هي المستفيدة مما حدث في المجتمعات العربية من 2011 بدعوى الثورة مستمرة.

وكشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ما يراه الآن في المحلات من خير كثير يختلف عما شاهده في الجمعيات التعاونية بين 67 حتى 74.

المجتمع المصري

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع المصري تحمل كثيرا خلال فترة 67 و73 وكان يعيش رابط الحزام، لافتا إلى أن 200 مليون جنيه تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية خلال 25 دقيقة في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن أصعب يومين في حياته؛ الأول يوم 5 يونيو والثاني ما حدث في مصر مأساة 25 يناير 2011، مضيفًا أن التوحش الإسرائيلي في كل المحاور خلال 3 سنوات مضت نتيجة ما سمى هزلا الربيع العربي.

واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الربيع العربي أسقط سوريا والعراق وليبيا وحاول إضعاف مصر وفشل، حيث فجر السودان ومكن إيران من الإنتشار في الإقليم وإيران أعدت ميليشيات في اليمن.