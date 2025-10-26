قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
توك شو

زوجة هيكل تروي ذهابها له بالطعام في الزنزانة بعد الاعتقال

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل
محمد شحتة

أجابت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، على سؤال  الإعلامية لميس الحديدي، الذي طرحته عليها قائلة :  "أنا تعلمت من الأستاذ هيكل الحكمة والجرأة، هل كنتِ تخشين عليه من معاركه الدائمة وجرأته واصطدامه بالسلطات؟"، لترد قرينته قائلة: “خفت عليه أيام مراكز القوى، وإعتقل عام 1981 وزعلت وقتها  ومكناش نعرف هم فين وكانت صعبة".

وعن ذكريات جلبها للطعام له في الزنزانة  قالت خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار:" : " رحت له في السجن بعد الأربعين للرئيس السادات  وأخذت معي عمودًا فيه "شوربة و حتة فرخة مسلوقة ورز"، فقال لي: إيه ياهدايات اللي إنتِ جايباه ده؟ مش هقدر آكل،ده  هنا ناس كتير أوي مش هيقدروا يجيبوا أكل، وأنا عارف إنهم هيفرجوا عني، ومعلش تصرفي إنتِي والطباخ وكان الأسطى عبد الكريم، وكان أكله حلو جدًا، وما زلنا كنا بنطبخ عند علي إبني تزوج وكنت مقيمة معه في فترة حبس الكاتب الكبير ".

وعن أكثر الأبناء الذين استقوا صفات من شخصية الراحل، قالت: "نجلي علي هو دائرة معارف ولكنه ليس إجتماعي  لكنه شاطر جدًا، وأحمد حنون وأخذ من والده الحنية، أما حسن فشقي شوية لكنه ورث طلاقة اللسان".

محمد حسنين هيكل

