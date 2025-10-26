زوجة هيكل تروي ذهابها له بالطعام في الزنزانة بعد الاعتقال

أجابت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي طرحته عليها قائلة : "أنا تعلمت من الأستاذ هيكل الحكمة والجرأة، هل كنتِ تخشين عليه من معاركه الدائمة وجرأته واصطدامه بالسلطات؟"، لترد قرينته قائلة: “خفت عليه أيام مراكز القوى، وإعتقل عام 1981 وزعلت وقتها ومكناش نعرف هم فين وكانت صعبة".

وعن ذكريات جلبها للطعام له في الزنزانة قالت خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار:" : " رحت له في السجن بعد الأربعين للرئيس السادات وأخذت معي عمودًا فيه "شوربة و حتة فرخة مسلوقة ورز"، فقال لي: إيه ياهدايات اللي إنتِ جايباه ده؟ مش هقدر آكل،ده هنا ناس كتير أوي مش هيقدروا يجيبوا أكل، وأنا عارف إنهم هيفرجوا عني، ومعلش تصرفي إنتِي والطباخ وكان الأسطى عبد الكريم، وكان أكله حلو جدًا، وما زلنا كنا بنطبخ عند علي إبني تزوج وكنت مقيمة معه في فترة حبس الكاتب الكبير ".

وعن أكثر الأبناء الذين استقوا صفات من شخصية الراحل، قالت: "نجلي علي هو دائرة معارف ولكنه ليس إجتماعي لكنه شاطر جدًا، وأحمد حنون وأخذ من والده الحنية، أما حسن فشقي شوية لكنه ورث طلاقة اللسان".