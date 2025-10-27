موجز اخبار الوادي الجديد. نائب المحافظ تتفقد أجنحة المعرض.. والمحافظة تقيم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في اليوم الثاني للمعرض الزراعي

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المعرض ومعروضات المشاركين

تفقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد مساء اليوم ، معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني بأرض المعارض بمدينة الخارجة، في ثاني أيام المعرض الذي يقام على مدار يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري، ويضم 110 عارض ومشارك من الشركات ورواد الأعمال من داخل وخارج المحافظة و منصة أيادي مصر على مستوى محافظات الجمهورية، و وفود عدد من الدول العربية.

حيث زارت أجنحة المعرض المتنوعة، وأشادت بجودة وتميز المعروضات التي تنوعت بين المنتجات الزراعية و المشغولات اليدوية والتراثية و الأسمدة و الأعلاف و النباتات الطبية والعطرية و السلع الغذائية، مؤكدةً أن المعرض يُعد فرصة هامة لتبادل واكتساب الخبرات بين أبناء المحافظات المشاركة، وخلق فرص للتكامل في مجالات الإنتاج، وتطوير آليات التسويق والترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء

محافظة الوادي الجديد تقيم احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية..... وتهدي 27 رحلة عمرة للمحاربين

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، احتفال الجمعية والمحافظة بالذكرى ال 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والذي أُقيم بقاعة المشير طنطاوي بمجمع الخدمات الحكومي للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

استُهلت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، أعقبها فقراتٍ فنيةً وشعريةً متنوعة قدَّمها طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، تلاها عرض فيلمٍ تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض بطولات أبناء الوطن وما قدموه من تضحياتٍ خالدة في سبيل رفعة مصر .

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحرب، أن أبناء القوات المسلحة سيظلون على العهد أوفياء لمصر، حماةً لأمنها الخارجي والدفاع عن سلامة ومقدرات الوطن، متمسكين بقيم الشرف والواجب والولاء.

كما أعرب المحافظ خلال كلمته عن تقدير المحافظة وامتنانها لتضحيات أبناء القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يجسِّد أسمى معاني الوفاء والعرفان لمن ضحّوا بأنفسهم فداءً لمصر، وأن تضحياتهم ستظل منارةً تهدي الأجيال إلى معاني البذل والعطاء. وأعلن المحافظ عن إهداء 27 رحلة عمرة عن طريق القرعة، للمحاربين القدماء على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، في لمسة وفاءٍ تجسِّد اهتمام الدولة ورعايتها المستمرة لأبنائها الأبطال، وتقديرها لتاريخهم المشرف.

واختُتمت الاحتفالية بتبادل الدروع بين المحافظة وجمعية المحاربين القدماء، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانًا بما قدّموه للوطن من بطولاتٍ خالدة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اللواء أحمد أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم ، بحضور العقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظ، و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك لتكريم أبطال المحافظة من المحاربين القدماء وأسر شهداء العمليات الحربية بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي مستهل الزيارة، قام مدير الجمعية بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.