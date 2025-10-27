قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لليوم الرابع.. مؤتمرات جماهيرية لـ مستقبل وطن للحث على المشاركة في انتخابات النواب

عبد الرحمن سرحان

واصل حزب مستقبل وطن، لليوم الرابع على التوالي تنظيم سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، إلى جانب دعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وشهدت اللقاءات حضورًا جماهيريًا واسعًا من أعضاء الحزب والمواطنين.

حيث أكد المشاركون على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن مصري.

أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم مسيرة التنمية والبناء


كما تناولت كلمات قيادات الحزب خلال الفعاليات أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن الحزب يسعى من خلال مرشحيه إلى تمثيل المواطنين بصورة تعكس تطلعاتهم وتدعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد  مستقبل وطن، أنه مستمر في تنظيم هذه اللقاءات على مدار الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

