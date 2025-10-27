الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من منطقة القرارة شرق خان يونس، يوسف أبو كويك، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة رغم بدء دخول المساعدات الإنسانية، موضحا أن معظم المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين ما تزال خالية من السكان بسبب الدمار الواسع الذي خلفته العملية العسكرية الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال إطلاق النار المتكرر على أطراف المناطق الحدودية، ما أدى اليوم إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أبو كويك خلال رسالة على الهواء، أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إذ لا يتجاوز عدد الشاحنات الواصلة يومياً نحو مئة شاحنة فقط، وبيّن أن بعض هذه المساعدات لا تصل إلى المؤسسات الأممية نتيجة الفوضى وعمليات السطو التي تتعرض لها في بعض المناطق، مشيرا إلى أن ما تحتويه الطرود الغذائية بالكاد يكفي الأسر الفلسطينية لأيام معدودة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية والوقود، وهو ما فاقم الأزمة المعيشية لسكان القطاع.

كما لفت أبو كويك إلى دخول عدد من الآليات الثقيلة المصرية إلى غزة خلال اليومين الماضيين، يصل عددها إلى نحو 17 آلية، وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والمتعلقة بانتشال الجثامين وتهيئة الطرق تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا أن القطاع الصحي لا يزال يعاني من انهيار شبه تام، فيما تطالب المؤسسات الطبية بضرورة توريد مزيد من الأدوية والمستهلكات والمعدات لإنعاش المنظومة الصحية التي تضررت بشدة جراء الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل.

