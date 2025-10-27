إيهاب الكومي: لم نضع بند التتويج بأمم أفريقيا في عقد حسام حسن

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ان الاتحاد لم يضع في العقد مع حسام حسن بندًا يخص بطولة أمم أفريقيا.

وقال الكومي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عند تعاقدنا مع حسام حسن كمديرا فنيا لمنتخب مصر لم نضع بندًا يخص بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف: لا يوجد بند في عقد حسام حسن بأهمية التتويج ببطولة أمم أفريقيا، والتعاقد لم يتضمن أي بند بشان ذلك.

وتابع: تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان ثلاثي الزمالك واكد علي العقوبة، وجمال علام أكد لي ان عقوبة دونجا تم إرسالها الي نادي الزمالك.