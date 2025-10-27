قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

نظّمت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بالتعاون مع سفارة الفلبين بالقاهرة، وبالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، احتفالية ومعرضًا فنيًا بعنوان "باجكيلالا – الاعتراف"، احتفاءً بالتراث الفلبيني، وذلك في إطار الاحتفال بـ شهر الشعوب الأصلية القومية، الذي يهدف إلى إبراز التنوع الثقافي للشعوب والحفاظ على تراثها الإنساني الأصيل.

جاءت الفعالية في أجواء مفعمة بالبهجة والتنوع، حيث قُدّمت مجموعة من العروض الفنية التراثية التي نقلت للحضور ملامح الثقافة الفلبينية الأصيلة، من موسيقى شعبية وأزياء تقليدية ورقصات فولكلورية تعكس ملامح الحياة اليومية والطقوس الاحتفالية للشعب الفلبيني، في مزيج يجمع بين العراقة والحداثة.

كما تضمن الحدث معرضًا فنيًا متنوعًا عرض جوانب ثرية من التراث الثقافي والفني للفلبين، من خلال مجموعة من اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية والأشغال اليدوية التي جسدت جمال الطبيعة الفلبينية وتنوعها البيئي، وروح الإبداع التي تميز الحرف والفنون الفلبينية. وقد أتاح المعرض للزائرين فرصة فريدة للتعرف عن قرب على الموروث الإنساني والحضاري للشعب الفلبيني، وما يحمله من رموز ودلالات ثقافية عميقة.

افتتح المعرض كل من السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني وإدارة الأنشطة الثقافية والإعلام، إلى جانب أشنادل حلمي من مجلس إدارة المكتبة، وعدد من أعضاء السفارة الفلبينية وممثلي وزارة الثقافة.

وخلال جولتهم بالمعرض، أكد الحضور على أهمية هذه الفعاليات الثقافية المشتركة في توثيق العلاقات بين الشعوب، وتعزيز قيم الحوار والتبادل الثقافي، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والتقارب بين مصر والفلبين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإبداعي بين البلدين.

شهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا من أعضاء المكتبة ومحبي الفنون العالمية، الذين تفاعلوا مع العروض واللوحات المقدمة في أجواء احتفالية جمعت بين الفرح والإعجاب، لترسخ مكتبة مصر العامة من جديد دورها كمركز فاعل للحوار الثقافي والفني بين الشعوب، وساحة مفتوحة للتلاقي الإنساني والإبداعي.

مكتبة مصر العامة الرئيسية السفير عبد الرؤوف الريدي سفارة الفلبين بالقاهرة قطاع العلاقات الثقافية وزارة الثقافة

