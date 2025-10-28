قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025: تحدّث بوضوح

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان
 

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

ركّز على التحسينات الصغيرة في المنزل أو العمل؛ فالخطة المنظمة تقلل من الأخطاء، تحدّث بوضوح، واحتفظ بقوائم مهامك، وأنجز مهمة واحدة غير منجزة. الخطوات الدقيقة الآن تمنع العمل الإضافي لاحقًا وتجلب الهدوء. ط

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

بعض المسؤوليات ستشغلك طوال اليوم. كن مستعدًا للمخاطرة في مسيرتك المهنية. من لديه مقابلات عمل اليوم يمكنه حضورها بثقة. سيسعد الطلاب الذين يسعون للالتحاق بجامعات أجنبية بالحصول على القبول.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 تواجه النساء المتزوجات مشاكل في التواصل مع أزواجهن عالجي هذه المشكلة قبل نهاية اليوم. حافظي على تفاؤلك وأملكِ عاليًا، فقد يدخل شخص ما إلى قلبكِ وحياتكِ ليزيدها جمالًا. قد تقرر النساء المتزوجات توسيع نطاق العائلة.

برج الميزان اليوم صحيًا

قد تُصاب بمشاكل في الصدر، بينما قد تشتكي النساء أيضًا من أمراض العظام. قد تقع حوادث خطيرة، لذا عليك توخي الحذر أثناء القيادة أو المشاركة في رياضات المغامرات. تجنب الألعاب الخطرة تمامًا اليوم. لا ترفع أشياء ثقيلة اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

فعلٌ صغيرٌ مُفيد، كتحضير الشاي أو مشاركة الوقت، له معنى أكبر من اللفتات الكبيرة. إذا كنتَ أعزبًا، فكن ودودًا وأظهر اهتمامًا حقيقيًا بالآخرين دون ضغط، تجنّب التعليقات اللاذعة، واختر اللطف. السلوك المتسق والمدروس يبني الثقة بثبات.

مواليد برج الميزان برج الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

عالم الأثار الدكتور زاهي حواس

زاهي حواس: نحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل.. وأعظم ملك هو خوفو

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها.. والخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة| أخبار التوك شو

ماجد عبد الفتاح

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ضغط دولي متكامل للحد من عدوانية الإسرائيليين

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

