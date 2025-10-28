أخبار مطروح| زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب المحافظة.. والعلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي

شهدت محافظة مطروح عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها

تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي

سجلت الشبكة القومية للزلازل، مساء الإثنين، هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة مرسى مطروح، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تفاعل فى مواقع التواصل

فور وقوع الزلزال رصدت «وسائل التواصل الاجتماعي» تفاعلات واسعة من المواطنين في محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

مدير تعليم مطروح تتفقد مدرسة أبو بكر وتتابع تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والتي تستهدف 3,110 طالبًا في 77 مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي وذلك خلال تفقدها مسار العملية التعليمية بمدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية .

العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل

أشاد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية بإعلان الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية، الذي يشمل 1128 قطعة بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة.

ورشة عمل لذوي الإعاقة بجامعة مطروح لعلاج صعوبات التعلم

نظم مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة مطروح، ورشة عمل بعنوان “دمج ذوي صعوبات التعلم في التعليم الجامعي من الفهم إلى العلاج”، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين”، تحت رعاية الدكتور عمرو المصري رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسة البياع مدير المركز، والدكتورة ميار عبد الجواد نائب المدير، والدكتورة رحمة عبد الغني المنسق الإعلامي للمركز، وبمشاركة فعالة من أسرة طلاب من أجل مصر.