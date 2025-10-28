قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
فن وثقافة

بوسي شلبي وإيهاب فهمي أبرز الحضور.. أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر

عيد ميلاد نهال عنبر
عيد ميلاد نهال عنبر
سعيد فراج

احتفلت الفنانة أمل رزق في التجمع الخامس، بعيد ميلاد صديقتها الفنانة نهال عنبر، بحضور عدد من النجوم وشخصيات المجتمع. 

حضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير، حيث احتفلت أمل رزق بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر وسط حضور كبير من الأصدقاء والمعجبين. 

عيد ميلاد نهال عنبر 
عيد ميلاد نهال عنبر 

وكان من بين الحضور الإعلاميات الكبيرات سهير شلبى وبوسى شلبى ولمياء فهمى عبد الحميد، إلى جانب الفنانين إيهاب فهمى وحرمة يسرا وعبير منير إيناس عز الدين وغيرهم، بالإضافة إلى: (محى بدراوى وأحمد لطفى وسامى لبيب وحنان سراج، رشا العنانى واللؤاء فؤاد حجازى وحرمة، ووليد شنب). 

عيد ميلاد نهال عنبر 
عيد ميلاد نهال عنبر 
عيد ميلاد نهال عنبر 

أعمال نهال عنبر 

وكان أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر، هو مسلسل الغاوي، للفنان أحمد مكي، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوى"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

أعمال أمل رزق 

وكانت الفنانة أمل رزق، شاركت في بطولة مسلسل روز وليلى، مع الفنانتان يسرا ونيللي كريم. 

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

العمل تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، ويعرض بشكل أسبوعي.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

