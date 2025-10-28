قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أجر باريش أردوتش في "حب ودموع" يُشعل الجدل.. تفوق على هاندا أرتشيلال

النجم التركي باريش أردوتش و الفنانة التركية هاندا أرتشيل

أوركيد سامي

كشفت الصحافية التركية موغه داغستانلي عن الأجور الخيالية التي يتقاضاها نجوم مسلسل "حب ودموع"، وفي مقدمتهم النجم باريش أردوتش والنجمة هاندا أرتشيل، الأمر الذي أثار موجة من الجدل بين الجمهور التركي.

وبحسب ما نقلته داغستانلي، بلغت تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة من المسلسل نحو 27 مليون ليرة تركية، فيما يتقاضى باريش أردوتش 3.5 مليون ليرة تركية لكل حلقة، متفوقًا على زميلته هاندا أرتشيل التي تحصل على 1.75 مليون ليرة تركية فقط للحلقة الواحدة.

وأشارت المصادر إلى أن نجم مسلسل "حب للإيجار" استلم أجر 13 حلقة دفعة واحدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 45.5 مليون ليرة تركية (ما يعادل تقريبًا 1.08 مليون دولار أمريكي).

هذا الرقم أثار استغراب المتابعين، خاصة أن المسلسل يُحقق نسب مشاهدة منخفضة نسبيًا، ما أثار مخاوف من احتمال إيقاف عرضه قبل اكتمال الحلقات المتفق عليها.

أزمة في كواليس "حب ودموع"

من جهة أخرى، يواجه العمل أزمة إنتاجية بعد انسحاب الكاتبة ديليارا باموك عقب الحلقة الثالثة، ما تسبب في توقف مؤقت للتصوير وتأجيل عرض الحلقة الجديدة.

ورغم انتشار شائعات حول إلغاء المسلسل، أكدت مصادر من داخل فريق العمل أن المشروع لم يُلغَ، وإنما تم تأجيل الحلقة فقط، على أن يُستأنف عرضه نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

يُذكر أن "حب ودموع" مأخوذ عن الدراما الكورية الشهيرة "ملكة الدموع"، ويجمع بين باريش أردوتش و هاندا أرتشيل في قصة حب درامية مليئة بالتقلبات، تدور أحداثها في مدينة إزميت، وسط متابعة كبيرة من جمهور الدراما التركية رغم التحديات الإنتاجية.

باريش أردوتش









