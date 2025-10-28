أحمد السقا يغني سيرة الحب في حفل عيد ميلاد إليسا في لبنان

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في أجواء احتفالية مميزة في لبنان، بحضور مجموعة من نجوم الفن من مصر ولبنان. وأضفى الفنان أحمد السقا لمسة خاصة على الحفل، حيث شارك إليسا الغناء بأغنيتي "الحب" و"سيرة الحب"، مما جعل الأمسية أكثر حيوية وفنية.

وحضر الحفل أيضًا الفنانون كريم فهمي، ماجد المصري، ونيكولا معوض، وسط لحظات من المرح والتفاعل بين النجوم. وأبدت إليسا إعجابها بكريم فهمي أثناء الاحتفال، ما أضفى جواً من الألفة والدعابة على المناسبة.

تميز الحفل بالأجواء الودية والفنية، وجمع الأصدقاء والزملاء في أمسية لا تُنسى بمناسبة عيد ميلاد إليسا.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.