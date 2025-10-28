ترامب يعلن عن علاوة على مرتبات كل أفراد البحرية

قال الرئيس الأمريكي ترامب، إن الفوز بالوطنية يعتبر أهم الأمور حول العالم، وأن الولايات المتحدة تصرف الميزانية بشكل جيد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته عبر اكسترا نيوز، أنه يعلن عن علاوة على مرتبات كل أفراد البحرية الذين يعملون في الولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من جميع دول العالم، وأن التحالف الأمريكي الياباني يشكل أحد أفضل النماذج حول العالم.

وأشار إلى أن الأسبوع الحالي كان من الأسابيع الحافلة، وننا نحتفل بداية عمل البحرية الأمريكية التي كانت من 200 عامًا ماضيًا.

وأوضح أن إذا خضنا حربا الآن سنفوز بها، وتمكنا من القضاء على المخدرات والسفن التي تحملها.