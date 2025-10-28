محافظ المنيا: طرح 15 مدرسة للإحلال والتجديد والتوسعة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التعليمية من إنشاء وصيانة المدارس والتوسع في الفصول الدراسية، وذلك في إطار خطة الدولة لخفض الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية.

وثمّن المحافظ التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم نحو بناء نظام تعليمي عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس الحديثة، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد كدواني أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا ملموسًا يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية والمستقبل.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه تم طرح 15 مدرسة بمدن وقرى المحافظة داخل 9 إدارات تعليمية، تشمل مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي 2025 – 2026، وذلك في إطار تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية، وتحسين بيئة وجودة التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية خاصة في صعيد مصر.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال الطرح تتضمن إنشاء مدرسة د. أحمد سامي رشوان للتعليم الأساسي بالمنيا، إلى جانب الإحلال الكلي والصيانة لمدرستي (أبوعقيلة للتعليم الأساسي – السلام الابتدائية المشتركة)، والإحلال الجزئي والصيانة لـ9 مدارس هي: (الجرنوس الابتدائية 1 المشتركة – السحالة الابتدائية – نزلة بني خلف للتعليم الأساسي – الكمال للتعليم الأساسي – مغاغة للتعليم الأساسي – طه حسين للتعليم الأساسي – اشنين للتعليم الأساسي – أبو بكر الصديق بادقاق المسك الابتدائية – العبور الابتدائية المشتركة بنزلة العمودين).

بالإضافة إلى توسعة وصيانة 3 مدارس هي: (نزلة عمرو للتعليم الأساسي – كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي – علي عبد العال أحمد للتعليم الأساسي).

