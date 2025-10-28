قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: طرح 15 مدرسة للإحلال والتجديد والتوسعة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التعليمية من إنشاء وصيانة المدارس والتوسع في الفصول الدراسية، وذلك في إطار خطة الدولة لخفض الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية.

وثمّن المحافظ التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم نحو بناء نظام تعليمي عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس الحديثة، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة بمختلف المراحل الدراسية.
وأكد كدواني أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا ملموسًا يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية والمستقبل.

وأوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه تم طرح 15 مدرسة بمدن وقرى المحافظة داخل 9 إدارات تعليمية، تشمل مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالي 2025 – 2026، وذلك في إطار تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية، وتحسين بيئة وجودة التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية خاصة في صعيد مصر.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن أعمال الطرح تتضمن إنشاء مدرسة د. أحمد سامي رشوان للتعليم الأساسي بالمنيا، إلى جانب الإحلال الكلي والصيانة لمدرستي (أبوعقيلة للتعليم الأساسي – السلام الابتدائية المشتركة)، والإحلال الجزئي والصيانة لـ9 مدارس هي: (الجرنوس الابتدائية 1 المشتركة – السحالة الابتدائية – نزلة بني خلف للتعليم الأساسي – الكمال للتعليم الأساسي – مغاغة للتعليم الأساسي – طه حسين للتعليم الأساسي – اشنين للتعليم الأساسي – أبو بكر الصديق بادقاق المسك الابتدائية – العبور الابتدائية المشتركة بنزلة العمودين).

بالإضافة إلى توسعة وصيانة 3 مدارس هي: (نزلة عمرو للتعليم الأساسي – كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي – علي عبد العال أحمد للتعليم الأساسي).
 

المنيا محافظ المنيا مدارس ابنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

جمعية الاورمان

أورمان المنوفية: 12,623 عملية عيون لغير القادرين

شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة جودة المياه

شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة الجودة| صور

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يوجه بعلاج شاب يعاني من مرض التهاب نكروزي

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد