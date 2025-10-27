محافظ المنيا: انتصار أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة الوطنية

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وصابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد الدين محمود وكيل المديرية، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتعليمية، ولفيف من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية مميزة قدمها كورال أطفال مديرية التربية والتعليم، إلى جانب فقرات شعرية وأوبريت غنائي بعنوان «يوم البطولة والصمود والوفاء»، ومجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وبأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم أروع ملحمة في تاريخ مصر الحديث.

وخلال كلمته، وجّه المحافظ التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على وحدة وتماسك الشعب المصري خلف قيادته، مشيدًا بدور مؤسسات التعليم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة من خلال الأنشطة الوطنية والثقافية.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أسرة التربية والتعليم احتفالها بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا إلى الاقتداء بروح أكتوبر في العمل والبناء، ومواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أبناء االشهداء

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم عددٍ من أبناء الشهداء تقديرًا لتضحيات آبائهم في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.