تعليم المنيا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. والمحافظ يكرم أبناء الشهداء

شهد محافظ المنيا عماد كدواني الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 ، والتي أقيمت مساء اليوم ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وصابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتعليمية، ولفيف من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.



وتضمنت الإحتفالية عروضًا فنية مميزة قدمها كورال أطفال مديرية التربية والتعليم، إلى جانب فقرات شعرية وأوبريت غنائي بعنوان «يوم البطولة والصمود والوفاء»، ومجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الإنتماء والإعتزاز بالوطن ، وبأبطال القوات المسلحة ، الذين سطروا بدمائهم أروع ملحمة في تاريخ مصر الحديث.



ووجّه المحافظ التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر سيظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على وحدة وتماسك الشعب المصري خلف قيادته، مشيدًا بدور مؤسسات التعليم في ترسيخ قيم الإنتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة من خلال الأنشطة الوطنية والثقافية.



وكرم المحافظ عددا من أبناء الشهداء تقديرًا لتضحيات آبائهم في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته.