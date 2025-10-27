جامعة المنيا.. نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب و892 سريرا فندقيا لخدمة الطلاب والوافدين

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات الداعمة لمسار الجامعة نحو التميز الأكاديمي والريادة المؤسسية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لكلية الطب علي نجاح المنظومة الجامعية في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية MCQ بكلية الطب، مؤكدًا أنها تجربة رائدة تُسهم في قياس أفضل لمخرجات التعلم، وموضوعية التقييم وسرعة التصحيح، وشمولية التغطية، وسيتم تعميمها تدريجيًا على باقي الكليات بما يتواكب مع التطور الرقمي في التعليم الجامعي.

واستعرض المجلس تقرير رئيس الجامعة حول ما تم إنجازه في تطوير الطاقة الفندقية للجامعة لدعم الحركة السياحية والاستثمارية بالمحافظة، وجذب الطلاب الوافدين، وتوفير سكن متميز لطلاب الجامعة، موضحًا أن الأعمال الجارية تشمل رفع كفاءة فندق الجامعة بطاقة ٣٩٢ سريرًا بمواصفات فندقية أربع نجوم، وإعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بعدد ٢٤٠ غرفة وعدة أجنحة وبطاقة إجمالية ٥٠٠ سرير بمستوى ثلاث نجوم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن المتميز.

وبذلك ترتفع الطاقة الفندقية بالجامعة إلى ٨٩٢ سريرًا فندقيًا، إلى جانب تقديم الجامعة لمستويات متنوعة من السكن تشمل فندق الجامعة ومباني الإسكان المتميز و12 مبنى إسكان جامعي بطاقة تفوق 4 آلاف سرير، دعماً لجودة البيئة التعليمية والمعيشية وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا مشيراً إلي اشادة المجلس الاعلى للجامعات في اجتماعه هذا الشهر بجامعة الاسكندرية بهذا الانجاز النوعي لجامعة المنيا.

ووافق المجلس على تقديم مقترح للمجلس الاعلى للجامعات لتنظيم أسبوع شباب الجامعات في رحاب الجامعة عام 2026، بمشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلي جانب تنظيم احتفالية "يوم الشعوب" بمشاركة الطلاب الوافدين من مختلف الجامعات المصرية، بما يعكس دور الجامعة في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل بين الشعوب.