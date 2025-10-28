شاهد .. قلادات مبهرة لـ الملك توت عنخ آمون

الملك توت عنخ آمون، قصة رائعة سردها التاريخ انتشرت حوله العديد من الأساطير التى ارتبطت بلعنه الفراعنة، وعالم الآثار الإنجليزي كارتر الذى اكتشفت مقبرته.

قلادات توت عنخ آمون

ونستعرض أبرز ماوجد في مقبرة الملك توت عنخ آمون من قلادات على شكل طوق للإله النسر نخبت وجدت في المقبرة "1370-1352" قبل الميلاد ، وهي عبارة عن ذهب مرصع بأحجار شبه كريمة.



وتثصنف القلاداة من القطع النادر التي عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون،بالإضافة إلى مجموعة أخري من القلادات النادرة التى ستبهرك من شدة جمالها ودقتها وثرائها.



واكتشف عام 1996 قلادة للملك توت، مطعمة بـ جعران من الزجاج الأصفر ،وتشير الأقاويل إنها لايمكن الحصول عليه إلا بإنفجار ننوي هائل يصل لأكثر من 10 ألآف درجة مئوية.

وأكدت المهندسة المعمارية منة هيكل، عضو الفريق المصري المشارك في تصميم جناح الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، أن هذه التجربة تعد واحدة من أعظم الأحداث الثقافية في مصر الحديثة، إذ تجمع أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل قاعتين تبلغ مساحتهما نحو 7500 متر مربع، في عرض متكامل يحاكي روح المقبرة الأصلية في وادي الملوك.



وأضافت منه، أن تصميم القاعات راعى بشكل دقيق القيمة الجمالية والتاريخية لكل قطعة، وعلى رأسها القناع الذهبي الذي وُضع في موقع مركزي ليكون المركز البصري للقاعة، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والإضاءة الملائمة لضمان رؤية واضحة للزائر دون المساس بسلامة الأثر.