مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 37 رحلة دولية.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، نحو 7 آلاف سائح أجنبي، على متن 37 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المدن الأوروبية، ضمن جدول الرحلات الأسبوعي الذي يتضمن 183 رحلة تصل إلى المطار، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل.

وتجري السلطات المختصة بالمطار أعمال استقبال الوفود السياحية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، مع تسهيل حركة دخول السائحين والانتهاء من إجراءات الوصول في زمن قياسي، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وبحسب جداول التشغيل المعلنة، فإن رحلات اليوم تتضمن 10 رحلات قادمة من بولندا، و8 من جمهورية التشيك، و11 من إيطاليا، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من سلوفاكيا، إلى جانب رحلة داخلية ضمن جدول الحركة المحلي.

ويُتوقع أن تشهد فنادق ومنتجعات مرسى علم ارتفاعًا في نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار الانتعاشة السياحية التي تشهدها المقاصد المصرية، وخاصة مدن البحر الأحمر، بفضل تنوع الأسواق الأوروبية الوافدة واستقرار الأوضاع الجوية والأمنية.

يُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل أسبوعيًا مئات الرحلات من 12 دولة حول العالم، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب عدد من الوجهات الأوروبية الأخرى، مما يعكس استمرار جاذبية مرسى علم كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية في مصر.