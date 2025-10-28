قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
إذاعة جيش الاحتلال: إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة
مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا.. تفاصيل
مدبولي: توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
تشغيل 18 مكتب بريد استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات نوفمبر بالقليوبية
المشاط: مصر والسعودية تنفذان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي
إعصار ميليسا يبلغ الفئة الخامسة.. الكاريبي على موعد مع أقوى عاصفة منذ 170 عاما| ما القصة؟
غطاها بالبطانية وشغل التكييف.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قاتـ.ـل زوجته بجسر السويس
زاهي حواس يكشف عن أسرار التحنيط ولعنة الفراعنة لـ واحد من الناس
مدبولي: تجهيز شاشات عرض كبري تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير
محافظات

محافظ المنوفية يبحث البدء في تطوير وإعادة إحياء " برج المنوفية السياحي"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة آليات البدء في تطوير ورفع كفاءة " برج المنوفية السياحي ".

 وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنوفية وشركة إستادات الوطنية لتطوير البرج وإعادة إحيائه ليصبح منشأة سياحية وترفيهية من الطراز الأول ولتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة وتنميتها.

وذلك بحضور عمرو الشريفي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة استادات ، واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل والمتابعة ، عقيد مهندس محمد توفيق رئيس قطاع الهندسة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الرؤى و التصميمات المقترحة لمشروع إعادة بناء وتطوير برج المنوفية المقام علي  مساحة 14 ألف م2 علي مرحلتين مع الحفاظ علي طابعه التراثي المميز ، والذى يشمل ( مبنى المطعم ، بحيرة صناعية ، مسجد ، فرن بلدي ، حدائق ومسطحات خضراء ، وممرات مشاة حضارية ، منطقة ألعاب الأطفال ، باركينج سيارات ، شبكات خدمات ) .

ووجه محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة البدء في  تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير البرج في مطلع شهر ديسمبر القادم ، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الهندسية ليصبح قبلة ومقصداً لأهالي المحافظة  وذلك لتميزه بموقعه الاستراتيجي الهام و خلق فرص استثمارية الجديدة وإحداث نقلة نوعية بالمحافظة.

 ويعد برج المنوفية السياحي أحد أشهر المعالم المصرية التي تجمع بين الأصالة والجودة ، تأسس عام 1961 بمدينة قويسنا ويعد علامة بارزة ومعروفة علي مدار العقود .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية البرج السياحي اجتماع

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

