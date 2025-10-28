محافظ المنوفية يبحث البدء في تطوير وإعادة إحياء " برج المنوفية السياحي"

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة آليات البدء في تطوير ورفع كفاءة " برج المنوفية السياحي ".

وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنوفية وشركة إستادات الوطنية لتطوير البرج وإعادة إحيائه ليصبح منشأة سياحية وترفيهية من الطراز الأول ولتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة وتنميتها.

وذلك بحضور عمرو الشريفي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة استادات ، واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل والمتابعة ، عقيد مهندس محمد توفيق رئيس قطاع الهندسة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الرؤى و التصميمات المقترحة لمشروع إعادة بناء وتطوير برج المنوفية المقام علي مساحة 14 ألف م2 علي مرحلتين مع الحفاظ علي طابعه التراثي المميز ، والذى يشمل ( مبنى المطعم ، بحيرة صناعية ، مسجد ، فرن بلدي ، حدائق ومسطحات خضراء ، وممرات مشاة حضارية ، منطقة ألعاب الأطفال ، باركينج سيارات ، شبكات خدمات ) .

ووجه محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير البرج في مطلع شهر ديسمبر القادم ، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الهندسية ليصبح قبلة ومقصداً لأهالي المحافظة وذلك لتميزه بموقعه الاستراتيجي الهام و خلق فرص استثمارية الجديدة وإحداث نقلة نوعية بالمحافظة.

ويعد برج المنوفية السياحي أحد أشهر المعالم المصرية التي تجمع بين الأصالة والجودة ، تأسس عام 1961 بمدينة قويسنا ويعد علامة بارزة ومعروفة علي مدار العقود .