سكرتير عام محافظة المنوفية يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين

عقد اليوم اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة إجتماعاً لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وسبل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق المحافظة ، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مستشار المحافظ لشئون البيئة ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملفي التقنين وما تم البت فيه والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقي الموضوعات المتبقية وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة ، كما تم عرض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، وتم التأكيد علي ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملفات .

كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لعدد من مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي والتي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، وتم التنبيه علي ضرورة التواجد الميداني المستمر وتكثيف الجهود وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ لضمان رفع معدلات نسب الإنجاز لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة ، كما تم مناقشة أليات سبل الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار ، وتم التأكيد علي ضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الموقف أول بأول ، وكذا المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات بنطاق الميادين والمناطق الحيوية الهامة إستعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر القادم ،تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتجهيز وإقامة شاشات عرض للإحتفالية بالميادين العامة بنطاق المحافظة