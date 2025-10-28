محافظ المنوفية: شاشات عملاقة بميادين المحافظة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

في لحظة ينتظرها العالم بأسره، تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، ذلك الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين الذي يعيد تقديم حضارة الفراعنة بوجه حديث يليق بمكانة مصر التاريخية وريادتها الإنسانية.

ولمواكبة هذا الحدث العالمي، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن قيام المحافظة بتجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل 1 نوفمبر، وذلك في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح محافظ المنوفية عن تواجد شاشات العرض بعدة مواقع لعرض فعاليات الافتتاح بميدان عبدالمنعم رياض أمام الوحدة المحلية ببركة السبع، ميدان العبور بمدينة أشمون ، ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف،ميدان صيدناوى بتلا، ميدان الزراعة بقويسنا ، ميدان النصب التذكارى بالباجور، الممشى بشارع النصر بالشهداء ، ميدان ماسبيرو " تقاطع الجلاء البحري مع شارع باريس ، أمام سيتى كلوب، ميدان شرف بحى غرب شبين الكوم.

وأضاف المحافظ أن هذا الحدث التاريخي يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليلاً على استمرار مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، داعيًا أبناء المنوفية إلى المشاركة ومتابعة هذا الافتتاح الذي سيبهر العالم بما يقدمه من رؤية حضارية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور، مؤكداً اننا نحرص على أن يعيش كل مواطن في المحافظة هذه اللحظة الفريدة، لأننا جميعًا شركاء في صناعة الصورة المشرقة لمصر الجديدة."