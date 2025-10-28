مسؤول بالخارجية الروسية : أمريكا تواجه تخريبا أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، : " إن الولايات المتحدة واجهت تخريبا أوروبيا في عملية التسوية الأوكرانية ، فدول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع".



وأضاف فورونتسوف ـ خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ـ : "واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تخريبا صريحا من الأوروبيين في عملية التسوية الأوكرانية، نتهم بعدم الرغبة في إنهاء هذا الصراع، لكن دول الاتحاد الأوروبي هي التي تبذل في الواقع كل ما في وسعها لإطالة أمده".



وأشار الى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف أنشطة الاستطلاع بالقرب من الحدود البحرية والجوية لروسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود ، وتابع : "يواصل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز قدراته العسكرية على طول حدودنا، في دول البلطيق ومنطقة البحر الأسود وبولندا، يجري تعزيز قوة وقدرات المجموعات التكتيكية متعددة الجنسيات والتشكيلات على مستوى الألوية".



وأضاف : "تم تمديد مدة انتشار سفن الناتو في البحر الأسود. كما تم تكثيف أنشطة الاستطلاع على طول حدودنا البحرية والجوية في بحر البلطيق والبحر الأسود".



وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا ، وأضاف لافروف ، في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي ، : "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".