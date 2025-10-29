تصادم دراجته النارية .. شاب يفقد حياته في حادث مأساوي بطهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، مساء أمس، حادثًا مأساويًا أسفر عن انتهاء حياة شاب في الثامنة عشرة من عمره؛ إثر تصادم دراجته النارية بأحد شوارع منطقة الجبيرات، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيّمت على الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بشارع الجبيرات، ووجود مصاب في حالة حرجة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب محمود س م إ، 18 عامًا، ويقيم دائرة مركز طهطا، بإصابات بالغة نتيجة قوة الاصطدام، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وأفاد شهود عيان أن الشاب كان يقود دراجته بسرعة نسبية عندما فقد السيطرة عليها واصطدم بأحد الحواجز الجانبية؛ ما أدى إلى إصابته إصابات أودت بحياته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، ومن الجدير بالذكر أنه قد سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للأدب والخلق الطيب ومحبة الجميع.