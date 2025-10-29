حبس المتهم بالتعدى على قائد سيارة واتلافها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بالتعدى على قائد سيارة واتلافها بسبب الخلاف على أولوية المرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سائق ميكروباص تعدّى على قائد سيارة نقل وأحدث تلفيات بالسيارة، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد برصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء ممارسته أعمال البلطجة والتعدي على قائد سيارة "نقل"، والتسبب في إحداث تلفيات بها.

وعلى الفور، تم فحص الواقعة تحت إشراف العقيد احمد عصر رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه سائق ومقيم بالقليوبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات على أولوية المرور ، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.