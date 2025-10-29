قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 10 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
أحمد البهى

يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته العاشرة، يوم الأربعاء 5 نوفمبر في تمام السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

يقدم المؤتمر النجم طارق الإبياري، ويشارك فيه كل من رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين والنجوم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة، ومنهم: سهير المرشدي، صابرين، ميدو عادل، عزت زين، سامح الصريطي، رانيا فريد شوقي، عمرو عبد العزيز، منى هلا، مروة عبد المنعم، محمد رضوان، المؤلف وليد يوسف، الدكتور عصام عبد العزيز، الفنان محمود حمدان، المخرج عصام السيد، الإعلامية هالة سرحان، والإعلامية بوسي شلبي.

يتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، وكذلك المكرمين والعروض المشاركة،  إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالمسابقات النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية، فضلًا عن حفلات توقيع الإصدارات التي ستقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

