تحمل 8 آلاف راكب.. 3 سفن سياحية تصل ميناء الإسكندرية في أسبوع

كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
محافظات

3 سفن سياحية تصل إلى ميناء الإسكندرية خلال أسبوع عليها 8 آلاف راكب
أ ش أ

وصلت ثلاث سفن سياحية بإجمالي ركاب تجاوز 8000 راكب، إلى ميناء الإسكندرية، خلال أسبوع واحد، مما يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.


وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان، اليوم /الأربعاء/- إن السفينة "Saga Spirit of Adventure"، القادمة من ميناء رودس اليوناني رست في محطة الركاب البحرية، وعليها 1465 راكبا، من بينهم 960 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة رابسودي للتوكيلات الملاحية، ومن المقرر مغادرتها الميناء مساء اليوم، متجهة إلى ميناء فاليتا بمالطا.


كما وصلت إلى الميناء السفينة "Volendam"، القادمة من ميناء هيراكليون اليوناني، وعليها 1909 ركاب، من بينهم 1313 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة، ومن المقرر مغادرتها الميناء، مساء اليوم، متجهة إلى ميناء سانتوريني اليوناني.


يذكر أنه قد سبق وأن رست السفينة "Norwegian Viva"، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني ، في ميناء الإسكندرية، وعليها 4676 راكبا، من بينهم 3216 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة "دومينيون" للتوكيلات الملاحية، حيث غادرت الميناء، مساء يوم /الخميس/ الماضي، متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

 
وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفن ومرافقتها منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن؛ لضمان أعلى درجات السلامة.


كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.
 

سفن سياحية ميناء الإسكندرية المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية وجهة سياحية عالمية المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع

