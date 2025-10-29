تحمل 8 آلاف راكب.. 3 سفن سياحية تصل ميناء الإسكندرية في أسبوع

وصلت ثلاث سفن سياحية بإجمالي ركاب تجاوز 8000 راكب، إلى ميناء الإسكندرية، خلال أسبوع واحد، مما يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.



وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان، اليوم /الأربعاء/- إن السفينة "Saga Spirit of Adventure"، القادمة من ميناء رودس اليوناني رست في محطة الركاب البحرية، وعليها 1465 راكبا، من بينهم 960 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة رابسودي للتوكيلات الملاحية، ومن المقرر مغادرتها الميناء مساء اليوم، متجهة إلى ميناء فاليتا بمالطا.



كما وصلت إلى الميناء السفينة "Volendam"، القادمة من ميناء هيراكليون اليوناني، وعليها 1909 ركاب، من بينهم 1313 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة، ومن المقرر مغادرتها الميناء، مساء اليوم، متجهة إلى ميناء سانتوريني اليوناني.



يذكر أنه قد سبق وأن رست السفينة "Norwegian Viva"، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني ، في ميناء الإسكندرية، وعليها 4676 راكبا، من بينهم 3216 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة "دومينيون" للتوكيلات الملاحية، حيث غادرت الميناء، مساء يوم /الخميس/ الماضي، متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.



وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفن ومرافقتها منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن؛ لضمان أعلى درجات السلامة.



كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.

