بعثة السرعة تتجه للهند للمشاركة فى بطولة العالم

تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة السرعة غدا، الخميس 30 أكتوبر، إلى الهند للمشاركة في بطوله العالم لكرة السرعة رقم 36 للكبار والناشئين.

وتقام البطولة في فترة من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025، وتشارك مصر مع كل من بولندا وألمانيا وأوكرانيا والعراق والكويت والهند وفلسطين في البطولة التي تقام في نيودلهي.

يترأس البعثة المستشار محمد الكلية، ورئيس الجهاز الفني كابتن علي جمعة ، المدير الفني للمنتخبات القومية، ويعاونه الدكتورة رضوى الشرقاوي، مدرب عام المنتخب، والكابتن خالد كامل، والكابتن أحمد علي، مدربين، وسارة نشأت، مديرا إداريا.

كان الجهاز الفني قد قرر سفر كل من حازم ياسر فردي رجال، وحبيبة سامح فردي الآنسات، وإبراهيم أشرف فردي الناشئين، وخديجة الدفراوى فردي الناشئات، ومحمد ناجي وعمر شريف سولو الرجال، وميار أشرف وشيماء المنشاوي سولو الآنسات، وعلاء إمام ويوسف كامل سبيد سولو الرجال، وسلمى بسام وليلى أمين سبيد تولو الآنسات، ومروان رامي سولو للناشئين، ويارا أبو شبانة سولو آنسات، وسيف إيهاب ومحمد أسامة زوجي الرجال، وندى خالد وندى أحمد زوجي آنسات، وعمر النجاح ومنة أحمد الحديدي زوجي المختلط.

في الإطار نفسه، حرص النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، على دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المغادرة إلى الهند، مؤكدين أن الاتحاد يثق في قدرة المنتخب على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية تشرف كرة السرعة المصرية.

وقال الخطيب إن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوى لدعم الاتحاد واللاعبين، مشيرا إلى أن هذا بينعكس على أداء اللاعبين فى هذه البطولات الدولية الكبيرة وتحقيق نتائج جيدة فيها.