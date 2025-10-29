المشدد 15 عاما للمتهم بحيازة سلاح ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعامل وتغريمه مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنية، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، و محمد عبدالمعز الغمراوى، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "جمال إ ب ج ب" - السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم ش حسن سالم عزبة جعفر ثان شبرا الخيمة القليوبية - في الجناية رقم ٨٤٥٧ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۱۲۲ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٣/٢٢ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ).



وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.