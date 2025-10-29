محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، و اللواء وفيق فوزي مساعد مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاح فعاليات المعرض الزراعي الثاني (EGY AGRI)، وما شهده من تنظيم متميز ومشاركة فعّالة عكست الصورة المشرفة للمحافظة، مشددًا على أهمية الاستعداد والجاهزية التامة لانتخابات مجلس النواب القادمة، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية وتيسير مهام القائمين عليها، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عددًا من القرارات والتوجيهات الهامة التي شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وجاء أبرزها:

▪️ متابعة موقف نقل واستلام مستشفى الخارجة الجامعي، وسير الأعمال الجارية بمستشفي الداخلة الجديد والفرافرة المركزي، بما يضمن دخولهما الخدمة في المواعيد المحددة.

▪️ إعداد خطة متكاملة لتطوير منظومة تداول المستندات الحكومية، وتدريب كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات.

▪️ تكثيف جهود القوافل الطبية والعلاج عن بُعد، ودراسة رفع كفاءة المركز الطبي بحي الزهور وتطوير خدماته.

▪️ التأكيد على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى ومتابعة انتظام الخدمة بجميع مراكز المحافظة.

▪️ دراسة إنشاء أول مدرسة لرعاية الطلاب المتفوقين والنابغين بالمحافظة، كخطوة غير مسبوقة لتبني المواهب علميًا واجتماعيًا وماديًا.

▪️ تنظيم قوافل تعليمية للقرى النائية، وتقديم الدعم العيني للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديريات التعليم والتضامن.

▪️ إطلاق حملة توعوية لمكافحة أسباب الأنيميا بين طلاب المدارس.

▪️ متابعة معدلات تنفيذ مشروع المركز الإقليمي لإنتاج الحرير الطبيعي ووضع خطة زمنية للأعمال الجارية.

▪️ تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، وتخصيص حصة من اسطوانات الغاز التجارية لمتعهدي المستودعات لسد احتياجات مركز الفرافرة.

◾مراجعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية من خلال لجان متابعة مركزية.