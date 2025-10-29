قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
نسرين طافش تحتفل بمرور عام على زواجها برسالة رومانسية

يارا أمين

نشرت الفنانة نسرين طافش منشورًا جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّرت فيه عن سعادتها وحبها، بمناسبة مرور قرابة عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر.


وكتبت نسرين: “أجمل باقة ورد رأيتها في حياتي، شكرًا حبيبي. الوقت يمر سريعًا، لا أصدق أننا قضينا معًا ما يقارب العام.”

واختتمت الفنانة رسالتها بسؤال لجمهورها قائلة: “مين بيعشق الورد متلي؟”


 

وسبق أن كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.

وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: "أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يغير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي".

وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: "ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء".

إنستجرام رجل الأعمال أحمد جوهر ET بالعربي الفنانة جنات السوشيال ميديا

