المصري أحمد العقاد يتوج بالمركز الأول في مسابقة "قائد السوفتوير" بماليزيا

حقق الطالب المصري أحمد كرم العقاد إنجازًا عالميًا بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة "قائد السوفتوير العالمية (Software Leaders Award)، والتي أُقيمت هذا العام في جامعة مالايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة نخبة من الفرق الطلابية من مختلف دول العالم.

جاءت المسابقة برعاية رئيس جامعة مالايا البروفيسور داتو' إير. د. محمد حمدي بن عبد الشكور، وبإشراف مصري ممثل في معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وبحضور السفيرة ناهد شاكر، والدكتور أحمد خطاب المدير التنفيذي للمعهد القومي للاتصالات، والمهندسة ميار نجيب.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهد متواصل وإشراف علمي متميز من الدكتورة مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفرو اسيوي للابتكار والتكنولوجيا، التي كان لها دور بارز في دعم وتمكين الشباب المصري للمنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات.

لكن تميز الطالب المصري أحمد كرم العقاد، لم يتوقف عند التفوق الأكاديمي فقط؛ فهو أيضًا نموذج للشباب المتكامل الذي يجمع بين العلم والرياضة، حيث يُعد من اللاعبين البارزين في فريق كرة السلة بالنادي الأهلي (فريق ب) تحت سن 16 عامًا، تحت قيادة الكابتن مصطفى شافعي، حيث يُعرف بأدائه المميز وروحه العالية داخل الملعب.

ويؤكد هذا الجمع بين التميز العلمي والرياضي أن أحمد كرم العقاد يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الواعد، القادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.