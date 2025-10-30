قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار مطروح| الدفع بوجوه جديدة فى حركة المحليات.. واعتماد المخطط التتفصيلي لمدينة العلمين

اعتماد المخطط التفصيلى للعلمين
اعتماد المخطط التفصيلى للعلمين
ايمن محمود

شهدت محافظة مطروح  عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة العلمين


اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخطط التفصيلي لمدينة العلمين وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة .

وأوضح محافظ مطروح أن اعتماد المخططات يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي،وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين.

تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد والجاهزية  استعدادا لموسم الشتاء مع المتابعة المستمرة والتأكد من جاهزية وكفاءة جميع المعدات والأفراد.

وأضاف على ضرورة التنسيق والتدريب  لبدء تنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح صقر ١٥٨ ، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وبالتنسيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر القادم

استعدادات مكثفة.. مطروح تضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم.

وأوضح صالح حماد مدير إدارة المجالس بالمحافظة أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتان، باجمالى عدد أصوات انتخابية ٣٧٥٥٤٣ صوتا انتخابيا منها ٢٤١٢٤٩ صوتا انتخابيا بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم بعدد ٧١ مركزا ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

مرسى مطروح تحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية بمنطقة أم الرخم
أهاب مركز ومدينة مرسى مطروح، فى بيان رسمي بالمواطنين، بعدم التعامل مع أشخاص أو كيانات غير رسمية بقرية أم الرخم .

وأضاف البيان، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة رصد بعض الإعلانات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود أشخاص وكيانات تتعامل علي مشروعات بقرية أم الرخم، بدون وجه حق مما يعرض تلك الكيانات والأشخاص للمسألة والملاحقة القانونية.

فى حركة المحليات.. استمرار الوصيف سكرتيرا عاما لمطروح والدفع بوجوه جديدة كرؤساء للمدن
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تفاصيل الحركة السنوية للمحليات التي شملت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بعدد من المحافظات، في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شهدت الحركة استمرار اللواء مجدي الوصيف كسكرتير عام لمحافظة مطروح. بالإضافة إلى استمرار  محمد محمود صحصاح كرئيس مركز ومدينة مطروح و رضا السيد جاب الله كرئيس مركز ومدينة الحمام.

كما شهدت الحركة الدفع باربع وجوه جديدة وذلك بتعيين أشرف مصطفى باشا – رئيس مركز ومدينة سيوة و عادل توفيق عبده برغش – رئيس مركز ومدينة النجيلة رمضان مختار إبراهيم – رئيس مركز ومدينة السلوم عاصم محمد عبدالفتاح الزغبي – رئيس مركز ومدينة سيدي برانى.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السيول

