تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد والجاهزية استعدادا لموسم الشتاء مع المتابعة المستمرة والتأكد من جاهزية وكفاءة جميع المعدات والأفراد.

وأضاف على ضرورة التنسيق والتدريب لبدء تنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح صقر ١٥٨ ، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وبالتنسيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر القادم .

وأشار محافظ مطروح على أهمية المشروع في مجابهة تداعيات الأزمات والكوارث، حيث يشمل التدريب عدد من سيناريوهات لمواقف والتدريب الجيد على مجابهتها بما يهدف إليه المشروع من التعاون بين جميع الأجهزة وتبادل الخبرات لمواجهة الكوارث والأزمات وإعداد خطة كل جهة للتعامل مع الأزمة، وبيان مدى الاستعداد وفقا للإمكانات المتاحة لديها، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة الأزمة و إتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، وتلافي أية ملحوظات خاصة بالتدريبات السابقة مع ضرورة الإستعداد الجيد للمشروع تزامنا مع استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء وتوقع زيادة الأمطار والسيول في عدد من المواقع.

وتم استعراض جهود إدارة الازمات والكوارث في الإستعداد لموسم الأمطار مع مراجعة تطهير جميع مخرات السيول بعدد ٨٦ مخر على مستوى مدن المحافظة وكفاءة الحملات الميكانيكية بكل جهة معينة ،والاستعدادات بالمستشفيات ومناطق الإيواء وغيرها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الشيوخ كلا من النائب أحمد جمعة بدر والنائبة تيسير دهيم والنائب محمد دخيل والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية ،ورؤساء المدن والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكرى بالمحافظة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .