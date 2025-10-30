محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة العلمين

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخطط التفصيلي لمدينة العلمين وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة .

وأوضح محافظ مطروح أن اعتماد المخططات يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي،وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد على أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بها ويسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات.

وأوضح أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن فى ظل الجمهورية الجديدة يأتى تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح ،و الاستجابة لمطالب الأهالي بها بهدف لحل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

يشتمل المخطط على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.