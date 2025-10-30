قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوبرجيت تكشف تفاصيل خدماتها لجمهور الركاب من خلال أسطول متميز

السوبر جيت
السوبر جيت
حمادة خطاب

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)  إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

وتمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة 

وتم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة  خلال الفترة الماضية مثل خطوط ( القاهرة/ قنا / ارمنت / اسنا ) و(القاهره/ أسوان ) و( المنصورة/  الزقازيق /الطور / شرم الشيخ )

و( الاسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح) و (القاهره / العلمين / مرسى مطروح)  

 قامت الشركة بالتعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل إلى الفندق و بالاضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة. 

وتوفر الشركة  لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة -  المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى ومصر للطيران (القاهرة/المدينة-جدة/القاهرة)او(القاهرة/جدة-المدينة/القاهرة)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكه المكرمة

4. رسوم التاشيرة

5. باركود وزاره السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

•   للحجز و الاستعلام: 19157

شركة الاتحاد العربي سوبر جيت وزارة النقل

