وزير الشباب يلتقي مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد رودني سويجلار، مدير المكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بحضور الدكتور حازم. خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وإيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة، وقيادات الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة الملتقى الإفريقي الأول لمكافحة المنشطات، والمقرر إقامته في أبريل 2026 بجمهورية مصر العربية، والذي يُعد حدثًا قاريًا هامًا يجمع ممثلي منظمات مكافحة المنشطات الوطنية الإفريقية وعددًا من الخبراء الدوليين، بهدف تطوير برامج مكافحة المنشطات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة إبداء الرغبة في استضافة الملتقى الإفريقي الأول لمكافحة المنشطات، بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من جانب، والمكتب الإقليمي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من جانب آخر، بما يعكس التزام مصر الجاد باستضافة وتنظيم هذا الحدث القاري الكبير على أعلى مستوى.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة المصرية الكامل لاستضافة الملتقى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للدور الريادي لمصر في مجال مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولي، وحرصها على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الرياضة.

من جانبه، أعرب السيد رودني سويجلار عن تقديره العميق لجهود مصر ممثلة في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في منظومة مكافحة المنشطات المصرية، وبالاستعدادات التنظيمية المتميزة التي تؤكد قدرة مصر على إنجاح هذا الحدث القاري الهام.