اكتشف علاقة قشر الموز بالاكتئاب

يعد قشر الموز من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج بعض المشاكل الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم علاقة قشر الموز بالاكتئاب.

تخفيف الاكتئاب

يمكن للمستويات العالية من التربتوفان في الموز، إلى جانب فيتامين ب6 في قشوره، أن تساعد في تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى .

يتحول التربتوفان إلى سيروتونين أثناء تحلله، مما يُحسّن المزاج كما يُساعد فيتامين ب6 على تحسين النوم، مما يُؤثر إيجابًا على المزاج مع مرور الوقت.

صحة الجهاز الهضمي

يمكن لقشور الموز الغنية بالألياف أن تساعد في علج مشاكل عديدة مثل تنظيم الجهاز الهضمي، وتخفيف الإمساك والإسهال وتُعدّ هذه فائدةً بالغة الأهمية لمرضى داء كرون أو متلازمة القولون العصبي