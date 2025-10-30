قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
65 دولة يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة.. بجواز السفر فقط
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
محافظات

ضبعون لـ فوة.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ

محمود زيدان

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حركة محدودة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

شملت الحركة تكليف سند أبوكيلة رئيسًا لمركز ومدينة بلطيم، ومحمد ضبعون رئيسًا لمركز ومدينة فوة، وذلك ضمن إجراءات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على تنفيذ رؤية المحافظة في التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الميداني.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه الحركة تأتي في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار اعتمدت على الكفاءة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القيادة الميدانية والتعامل المباشر مع المواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا مضاعفًا من جميع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة المشروعات الجارية، والتفاعل السريع مع الشكاوى، والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع قرارات المحافظة، وأن التغيير هدفه الأول هو تحقيق الصالح العام وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ فوة بلطيم

