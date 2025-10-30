قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تارا عماد تطلب التحقيق في حادث وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ماجد هلال وكيرلس صلاح
ماجد هلال وكيرلس صلاح
يارا أمين

نعت الفنانة تارا عماد، المصورين الراحلين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد سقوطهم من أعلى ونش أثناء تصوير أحد المشاهد، مطالبة بضرورة التحقيق وراء سبب وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاتهم.

وكتب تارا عماد على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللي حصل مش طبيعي! ومينفعش يعدي كده. لازم يكون في تحقيق، ولازم نعرف إزاي موقع تصوير ممكن يكون من غير أي وسائل أمان أو تأمين!
وتابعت: “حياة الناس مش لعبة ومش المفروض تبقى تمنها إهمال أو غلطة فنية إزاي بيتم السماح بتصوير في أماكن خطيرة من غير إجراءات امنية".

واختتمت: “حياة الناس مش هدر واللي حصل لازم يتفتح فيه تحقيق عاجل وواضح”.

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

وكشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.

قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».

الفنانة تارا عماد ماجد هلال كيرلس صلاح إنستجرام خالد الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

الاعتداء علي مؤذن

خلافات على أذان الفجر.. قصة اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة

ترشيحاتنا

الفنانة زينة و الفنان محمد فراج

زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب مسلسل "ورد وشوكولاتة"

كمال ابو رية

بسنت شوقي تُشيد بالتجديد الفني لكمال أبو رية: “الـ rebranding بتاعه مدهش!”

مي عمر

مي عمر توثق زيارتها للأهرامات: المكان اتحول لمزار سياحي عالمي

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد