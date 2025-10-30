تارا عماد تطلب التحقيق في حادث وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

نعت الفنانة تارا عماد، المصورين الراحلين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد سقوطهم من أعلى ونش أثناء تصوير أحد المشاهد، مطالبة بضرورة التحقيق وراء سبب وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاتهم.

وكتب تارا عماد على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللي حصل مش طبيعي! ومينفعش يعدي كده. لازم يكون في تحقيق، ولازم نعرف إزاي موقع تصوير ممكن يكون من غير أي وسائل أمان أو تأمين!

وتابعت: “حياة الناس مش لعبة ومش المفروض تبقى تمنها إهمال أو غلطة فنية إزاي بيتم السماح بتصوير في أماكن خطيرة من غير إجراءات امنية".

واختتمت: “حياة الناس مش هدر واللي حصل لازم يتفتح فيه تحقيق عاجل وواضح”.

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

وكشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.

قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».