الرئيس الصومالي يشيد بدور جيبوتي في مسار السلام ببلاده

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بدور جمهورية جيبوتي في مسار السلام الصومالي، مؤكدا امتنانه الكبير للدعم التاريخي الذي قدمته جيبوتي في سبيل استقرار الصومال ووحدته.

وأعرب الرئيس حسن شيخ محمود- في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية، الذي عُقد في مدينة عرتا بجيبوتي، أوردتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /الخميس/- عن تقديره العميق للشعب والحكومة الجيبوتية على دورهم الأخوي والمخلص في استضافة مؤتمر المصالحة عام 2000، الذي مهّد لعودة مؤسسات الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الصوماليين أنفسهم استكمال مسيرة البناء والإصلاح.

وقال الرئيس الصومالي: “نقول لإخوتنا في جيبوتي إننا نثمّن عاليًا ما قدموه لنا، لكن واجب إعادة الإعمار والنهوض ببلادنا يقع اليوم على عاتقنا نحن الصوماليين، ولا ينبغي أن ننتظر أحدًا ليسير بدلًا عنا في هذا الطريق.”

كما وجّه دعوة مفتوحة إلى جميع فئات الشعب الصومالي — من القادة التقليديين والسياسيين، ورجال الأعمال والمثقفين، إلى فئة الشباب والنساء — لحشد الطاقات وتوحيد الجهود الوطنية بروح المسؤولية والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للصومال.

وشهدت المناسبة حضور رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، وممثلين عن دول الجوار والشركاء الدوليين، في أجواء احتفالية تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الصومال وجيبوتي.

وشهدت مدينة عرتا بجمهورية جيبوتي اليوم احتفالا رسميا كبيرا بالذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر المصالحة الصومالية، بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، وشخصيات وطنية ودبلوماسية وإعلامية.

وخلال المراسم، قام الرئيسان بافتتاح "نُصب السلام الصومالي" الذي تم تشييده في الموقع الذي كانت تُقام فيه الخيمة التاريخية التي احتضنت مؤتمر عرتا للمصالحة الوطنية عام 2000، والذي مثّل لحظة فارقة في مسيرة استعادة الدولة الصومالية بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية.

كما تم تدشين متحف عرتا الذي يوثق محطات مهمة من تاريخ الصومال السياسي والاجتماعي منذ عام 1960 وحتى عام 2025، ويضم صورا ووثائق نادرة تبرز مسار بناء الدولة الصومالية الحديثة، وجهود المصالحة الوطنية التي انطلقت من عرتا قبل ربع قرن.

ويُعد هذا الحدث تخليدا لذكرى واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ الصومال الحديث، وإشادة بجهود القيادات الوطنية التي شاركت في تأسيس مسار الدولة الفيدرالية وبناء مؤسساتها الدستورية.

كما شهدت المراسم بعرضٍ فني وثائقي يجسد مسيرة ربع قرن من التحديات والإنجازات، وسط أجواء احتفالية عكست عمق العلاقات الأخوية بين الصومال وجيبوتي، ورسوخ قناعتهما المشتركة بضرورة ترسيخ قيم السلام والوحدة والتعاون في القرن الإفريقي.

