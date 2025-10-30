سقوط لص سرق دراجة نارية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية (عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) وبسؤاله قرر بسرقة دراجته النارية بأسواب "المغافلة" من أمام المطعم محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.