السجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة شاب بالإكراه في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في منطقة النزهة.

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهما اعترضا طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وأشهرا سلاحا أبيض في وجهه لإفقاده القدرة على المقاومة، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة منقولاته ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيضدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد شوارع النزهة بالإكراه تحت تهديد السلاح، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبط المتهمان، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.