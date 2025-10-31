قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران السينمائي.. لحظة وفاء للفن والإبداع

نادية الجندي
نادية الجندي
أوركيد سامي

شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة عشرة، مساء الخميس، لحظة مميزة من التكريم الفنانة نادية الجندي، التي تألقت على السجادة الحمراء وسط حضور كبار نجوم الفن من مختلف البلدان العربية.

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق "الميريديان"، أعربت نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الجزائر، قائلة: "سعيدة أن أكون هنا في بلد النضال والملحمة الوطنية.. الجزائر دائماً تحتفي بالفن وتقدّر المبدعين". 

وأضافت النجمة التي تجاوزت مسيرتها الفنية أكثر من خمسين عامًا، أنها تعتبر الجزائر محطة هامة في مسيرتها الفنية، حيث كانت البداية الحقيقية خلها في فيلم "جميلة بوحيرد" للمخرج يوسف شاهين، الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتابعت الجندي بذكرياتها عن هذا الفيلم الذي شكل انطلاقة قوية لها نحو النجومية، معتبرة أن الجزائر كانت حاضرة في أولى خطواتها على الطريق الفني.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً لعدد من النجوم العرب البارزين مثل درة زروق، روجينا، تقلا شمعون، ولجين إسماعيل، الذين لفتوا الأنظار بإطلالاتهم الرائعة، حيث كانت عدسات المصورين تتابعهم منذ وصولهم إلى الفندق.

ويُعتبر مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي من أبرز الأحداث السينمائية التي تحتفي بالإبداع السينمائي العربي، ويعد تكريم نادية الجندي بمثابة تقدير لمسيرتها الفنية الحافلة التي أثرت السينما العربية بشكل كبير.

